Sat.1 04:45 bis 05:30 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Notruf geht in der Leitstelle ein: Ein kleines Mädchen hat sich an einem rostigen Nagel verletzt. Als die Spezialisten eintreffen, stehen sie vor einem zugemüllten Hinterhof. Der Vermieter erscheint und ist außer sich. Hat er dem Mädchen etwas angetan? - Die Rettungssanitäter bringen einen Mann in die Notaufnahme. Er hatte einen Fahrradunfall. Doch warum hat er ein geschwollenes Auge und Ausschlag am Kopf? Da wird plötzlich seine Tochter mit ähnlichen Symptomen eingeliefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. Kon-Tiki

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:05

Seit 93 Min.