Niederlande 2 23:35 bis 01:05 Sonstiges Party Girl F 2013 HDTV Merken Frans filmdrama. De 60-jarige Angélique viert letterlijk het leven. Zij houdt van feesten en mannen. In de nachtclub aan de Frans-Duitse grens, waar ze als gastvrouw werkt, komt alles samen. Haar taak is het verleiden van mannen om drankjes voor haar te bestellen. Naarmate de tijd vordert heeft Angélique steeds minder klanten, maar is vaste bezoeker Michel verliefd op haar geworden en wil met haar trouwen. Een kans voor Angélique om het nachtleven vaarwel te zeggen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angélique Litzenburger (Angélique) Joseph Bour (Michel) Mario Theis (Mario) Samuel Theis (Samuel) Séverine Litzenburger (Séverine) Cynthia Litzenburger (Cynthia) Chantal Dechuet (Madame Dechuet) Originaltitel: Party Girl Regie: Marie Amachoukeli-Barsacq, Claire Burger Drehbuch: Claire Burger, Samuel Theis, Marie Amachoukeli Musik: Alexandre Lier, Sylvain Ohrel, Nicolas Weil