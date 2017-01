Niederlande 2 20:05 bis 21:20 Sonstiges Victoria Doll 123 GB 2016 HDTV Merken Kostuumdrama over de turbulente jonge jaren van de Britse koningin Victoria (1819-1901). De betovergrootmoeder van Queen Elizabeth II besteeg op haar achttiende de troon. Ze gold lange tijd als langstdienende monarch van Engeland, totdat haar achter-achterkleindochter enkele maanden geleden het record verbrak. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tommy Knight (Brodie) Adrian Schiller (Penge) Daniela Holtz (Baroness Lehzen) Paul Rhys (Sir John Conroy) Jenna Coleman (Victoria) Catherine Flemming (Duchess of Kent) Peter Ivatts (Archbishop of Canterbury) Originaltitel: Victoria Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Daisy Goodwin Musik: Martin Phipps