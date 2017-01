Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Augsburg - Borussia M'gladbach, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die 0:1-Pleite bei Abstiegskonkurrent HSV tat dem FC Augsburg richtig weh. Weil zudem Werder und Ingolstadt siegten, ist der Vorsprung vor der Abstiegszone bedenklich geschrumpft. Der Schock muss so tief gesessen haben, dass die Verantwortlichen erst vier Tage später reagierten und überraschend Trainer Dirk Schuster entließen. NLZ-Leiter Manuel Baum betraut das Team gegen Gladbach und in Dortmund. "Da müssen wir an unsere Grenzen gehen", fordert Stürmer Halil Altintop. Die Gladbacher sind durch ihren glücklichen 1:0-Sieg gegen Mainz gerade am FCA vorbeigezogen und wollen laut Kapitän Lars Stindl "in den zwei Spielen vor der Winterpause so viele Punkte wie möglich holen". Kommentar: M In Google-Kalender eintragen Bildergalerie