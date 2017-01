Sky Bundesliga 16:00 bis 18:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern München, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Für den FC Augsburg war die Partie in Freiburg ein richtungsweisendes Spiel. Nach der 1:2-Pleite ist klar, dass sich der FCA erst einmal nach unten orientieren muss. "Wir haben wenig zugelassen, passen einmal nicht auf und liegen dann zurück", ärgerte sich Halil Altintop, dessen Anschlusstreffer in der 84. Minute zu spät kam. "Am Ende kann man sagen, dass uns die Effektivität gefehlt hat", sagt der Stürmer. Die sollten die Augsburger schnell wiederfinden, denn Effektivität ist die Grundvoraussetzung, um gegen die Bayern etwas zu holen. Schwierig genug, denn die Münchner zeigten beim 2:0 gegen Gladbach "die beste erste Halbzeit der Saison", wie Coach Carlo Ancelotti lobte. K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie