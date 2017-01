Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Augsburg - VfL Wolfsburg, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Geht er oder bleibt er? Das offen ausgetragene Wechseltheater um Julian Draxler bescherte dem VfL Wolfsburg eine überaus turbulente Sommerpause. Und da die Transferperiode erst am 31. August endet, ist die Geschichte auch noch nicht ausgestanden. Hinzu kommt, dass mit André Schürrle, Naldo und Max Kruse drei namhafte Spieler den Verein verlassen haben. Keine idealen Bedingungen also vor dem Auftakt in Augsburg für den Champions-League-Anwärter. Doch auch der FCA ist nur bedingt bereit für die Bundesliga. Für die Innenverteidigung sucht der neue Coach Dirk Schuster etwa noch "dringend" Verstärkungen, um das "primäre Ziel Klassenerhalt" zu erreichen. Kommentar: Markus Gaupp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

