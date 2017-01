ATV 2 22:35 bis 00:14 SciFi-Film Butterfly Effect 2 USA 2006 2017-01-16 02:35 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bei einem fatalen Autounfall kommen Nicks Freundin Julie und seine beiden besten Freunde ums Leben. Aus dem Spital entlassen, entdeckt Nick sein Talent, in die Vergangenheit zu reisen. Kurzerhand verhindert er den tödlichen Unfall und bringt so wieder alles ins Lot. Nick findet Spaß an den Zeitreisen und beginnt seine Karriere in der Vergangenheit rückwirkend aufzupolieren. Doch nicht alle Folgen der Veränderungen sind gewollt, denn wer die Gegenwart durch Reisen in die Vergangenheit korrigieren will, muss sich gegen fatale Ereignisse wappnen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Lively (Nick Larson) Erica Durance (Julie Miller) Dustin Milligan (Trevor Eastman) Gina Holden (Amanda) Andrew Airlie (Ron Callahan) Lindsay Maxwell (Grace Callahan) Susan Hogan (Katherine Larson) Originaltitel: The Butterfly Effect 2 Regie: John R. Leonetti Drehbuch: Michael D. Weiss Kamera: Brian Pearson Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 16