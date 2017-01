ATV 2 20:15 bis 22:35 Thriller Frantic USA, F 1988 2017-01-16 00:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit seiner Ehefrau Sondra reist der Herzchirurg Dr. Richard Walker zu einem Vortrag nach Paris. Als er im Hotel nach einer ausgiebigen Dusche das Badezimmer verlässt, ist Sondra spurlos verschwunden. Panisch wendet er sich an die örtlichen Behörden, aber weder die französische Polizei noch die amerikanische Botschaft scheinen ihm zu glauben. Doch er ist fest entschlossen sie auch ohne fremde Hilfe zu finden. Allerdings ergeben sich keine eindeutigen Hinweise auf den Verbleib seiner Frau, stattdessen macht er einen mysteriösen Leichenfund und bringt sich selbst zunehmend in Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Dr. Richard Walker) Emmanuelle Seigner (Michelle) Betty Buckley (Sondra Walker) John Mahoney (Williams) Jimmie Ray Weeks (Shaap) Yorgo Voyagis (Kidnapper) David Huddleston (Peter) Originaltitel: Frantic Regie: Roman Polanski Drehbuch: Roman Polanski , Gérard Brach, Robert Towne, Jeff Gross Kamera: Witold Sobocinski Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12