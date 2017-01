Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Auf der Donau D Merken Mit Anixe und der Viking Star entdecken wir wundervolle Städte an der Donau. Wir beginnen mit Budapest, die Königin der Donau. Dort begeben wir uns auf die Spuren ungarischer Könige und entdecken ebenso die kulinarischen Highlights der Stadt. Nicht nur die kulturell spannende Stadt lernen wir dabei kennen, sondern auch das Hinterland mit seinen charakteristischen Spielen. Schließlich führt uns die Donau weiter nach Bratislava. Hier gab Mozart mit sechs Jahren sein erstes Konzert. Wir legen eine Pause von unserer schönen Schifffahrt ein und entdecken die Schöne der Donau. Bis wir in Wien ankommen, genießen wir die Fahrt und die vorbeiziehenden Landschaften an der Donau. In der Hauptstadt der Musik bestaunen wir nicht nur die prächtigen Bauten, sondern erfahren interessante historische Fakten über sie. Alle drei Städte beeindrucken mit kultureller Vielfalt, Schönheit, sowie mit einer traditionellen und modernen Seite, die man unbedingt bestaunen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen