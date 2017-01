NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 16. Januar 1747: Der Todestag des Dichters Barthold Heinrich Brockes Merken Liebe zur Genauigkeit zeichnete ihn aus. Barthold Heinrich Brockes, geboren 1680 als Sohn eines begüterten Hamburger Kaufmanns, gilt als Pionier der deutschen Naturlyrik. Keiner hat Pflanzen und Tiere mit so viel liebevoller Akribie beschrieben wie er. Brockes lehrte seine Zeitgenossen, sie neu zu sehen, aber zugleich im Betrachten und Genießen der Natur den Schöpfergott zu preisen. Unter dem Titel "Irdisches Vergnügen in Gott" veröffentlichte er zwischen 1721 und 1748 neun Bände mit Gedichten. Sein Debüt als Autor hatte er mit einem Passionsoratorium gefeiert, das unter anderem von Telemann und Händel vertont worden ist. Doch nachdem er in den Rat gewählt und Senator der Hansestadt geworden war, nahm er Abschied von diesem Genre. Die Religion war ein zu heikles Sujet für einen Politiker. Mit seiner anspielungsreichen Naturlyrik traf er den Nerv der Zeit und avancierte zum Bestsellerautor. In Google-Kalender eintragen