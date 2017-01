ORF 1 22:40 bis 23:25 Serien Shades of Blue Brüche und Kontinuitäten USA 2016 2017-01-16 03:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der Tag des großen Coups ist angebrochen. Harlee will bei Stahl für ihre Kollegen Straffreiheit aushandeln. Doch sie muss feststellen, dass sie von Stahl belogen wurde. Da es zu spät ist, den Plan zu ändern, muss Harlee improvisieren. Indes soll Loman die Spur eines anderen Falles verfolgen. Als sich der Verdächtige als der Fahrer des Geldtransportes entpuppt, der überfallen werden soll, überschlagen sich die Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Steven DePaul Drehbuch: Wolfe Coleman Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin