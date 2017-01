ORF 3 22:05 bis 22:55 Dokumentation Die 12 besten Tipps zum Abnehmen D 2015 2017-01-16 03:20 Stereo 16:9 Merken Bei den "12 besten Tipps zum Abnehmen" ist für jeden etwas dabei, das er als Anregung mit in seinen Alltag integrieren kann. Prominente fügen aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz den ein oder anderen Tipp hinzu. In dieser Folge zeigt der Themenmontag unter anderem, dass selbst bei dem stattlichen Bobsportler Kevin Kuske abends niemals Kohlenhydrate auf den Tisch kommen und was Ulli Zelle von übersichtlichen Portionen hält. Moderator Marco Seiffert mag sich ein Leben ohne Zucker gar nicht vorstellen und Basketballspieler Johannes Herber gesteht, des Nachts auch schon mal den Kühlschrank geplündert zu haben. Die Kanutin Katrin Wagner-Augustin hingegen hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Schokolade und empfiehlt Döner statt Hamburger mit Pommes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die 12 besten Tipps zum Abnehmen