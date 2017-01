Schweiz 2 20:55 bis 21:40 Serien Chicago Fire Intrige USA 2015 2017-01-16 00:35 Dolby Digital HDTV Merken Die Atmosphäre im Firehouse 51 ist alles andere als gut. Alle leiden unter dem neuen Vorgesetzten der Rüstgruppe, Captain Patterson, insbesondere Severide, dem es immer noch schwer fällt zu akzeptieren, dass ihm Chief Riddle seinen Job weggenommen hat. Als er in einer brenzligen Einsatzsituation einen Befehl Pattersons missachtet, fordert dieser Severides Entlassung. Doch Boden setzt sich für seinen langjährigen Mitarbeiter ein. Zur grossen Freude des ganzen Teams bekommt Mouch als Dank für einen Einsatz von einem Roadie der Rockband Rush Konzerttickets. Doch die Begegnung mit der Band verläuft anders als geplant. Chief Boden gerät derweil in eine schwierige Situation. Die neue Nachbarin Serena bittet ihn, ihr zu helfen. Dabei macht sie ihm offensichtliche Avancen, die er aber entschieden zurückweist. Kurz darauf steht die Polizei vor seiner Haustür. Serena beschuldigt ihn, sie tätlich angegriffen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Spencer (Matthew Casey) Taylor Kinney (Kelly Severide) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Teri Reeves (Hallie Thomas) Charlie Barnett (Peter Mills) Eamonn Walker (Wallace Boden) Lauren German (Leslie Elizabeth Shay) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Holly Dale Drehbuch: Ian McCulloch Kamera: Jayson Crothers Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12