BonGusto 22:25 bis 22:55 Magazin Zart & Saftig - Die besten Fleischgerichte Argentinisch AUS 2013 In dieser Folge erfindet Adrian ein traditionelles argentinisches Gericht neu: Saftig gefüllte Rinderrippchen mit Bohnensalat. Für sein Rind in einer Soße aus Schwarzbohnen kombiniert er drei seiner Lieblings-Fleischstücke: Beef, Steak und Sirloin. Einfach und beeindruckend! Mit seiner Version des "San Choy Bow" zeigt uns der australische Koch, wie man die Reste des Vorabends in einen leckeren Snack verwandelt. Moderation: Adrian Richardson Originaltitel: Secret Meat Business