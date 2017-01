RTS Un 20:40 bis 23:00 Actionfilm Der Unbestechliche - Mörderisches Marseille F, B 2014 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Inspiré d'une histoire vraie, La French raconte la croisade du juge Michel, qui avait fait, à l'époque, la une des journaux en menant à Marseille, alors plaque tournante mondiale du commerce de la drogue, une lutte acharnée contre la French Connection. Il avait d'ailleurs fini par se faire assassiner en 1981 sur sa moto. Personnage à part entière, Marseille a bénéficié d'un soin tout particulier quant à sa reconstitution. Décors, costumes et bande son d'époque, sans oublier son lot de flics ripoux et de politicards corrompus, le film respire à plein nez l'atmosphère vintage des années 70. Quarante ans plus tôt, le milieu de Marseille avait d'ailleurs inspiré deux grands films américains, French Connection, de William Friedkin, et sa suite, signée John Frankenheimer. Le cinéaste Cédric Jimenez, originaire de la cité phocéenne, réussi ici un polar riche et dynamique que Jean Dujardin et Gilles Lellouche, charismatiques à souhait, portent admirablement sur leurs épaules. 1975. Pierre Michel, juge des mineurs à Metz est muté à Marseille, où il arrive avec sa femme Jacqueline et leurs deux filles. Sa mission? S'occuper du grand banditisme et tenter de régler le problème de la cité phocéenne, devenue plaque tournante du trafic d'héroïne mondial, en particulier vers New York. Quelques jours auparavant, une énième exécution avait eu lieu dans une station-service, Le fou ayant criblé de balles un conducteur au volant de sa Mercedes. Très vite, le juge Michel est mis au parfum: la ville est tenue d'une main de fer par la French Connection, dirigée par l'intouchable parrain du milieu marseillais, Gaëtan Zampa. Avec ses fidèles lieutenants, son frère Jeannot, Le banquier, Robert, Franky et Le fou, il prépare justement la prochaine livraison de 100 kilos d'héroïne aux Etats-Unis. Magistrat intègre et jusqu'au-boutiste, le juge Michel décide de partir en croisade contre le chef mafieux. Peu à peu, il se met à user de méthodes de plus en plus radicales, parfois même à la limite de la légalité. Sa femme, elle, ne comprend pas sa lutte obstinée alors qu'il met en danger la vie de sa famille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Dujardin (Pierre Michel) Gilles Lellouche (Gaëtan "Tany" Zampa) Céline Sallette (Jacqueline Michel) Mélanie Doutey (Christiane Zampa) Benoît Magimel (Der Narr) Guillaume Gouix (José Alvarez) Bruno Todeschini (Bankier) Originaltitel: La French Regie: Cédric Jimenez Drehbuch: Audrey Diwan, Cédric Jimenez Kamera: Laurent Tangy Musik: Guillaume Roussel Altersempfehlung: ab 16