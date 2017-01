n-tv 20:15 bis 22:35 Show Die Höhle der Löwen "Grillido" D 2016 16:9 HDTV Merken Grillido: Manuel Stöffler und Michael Ziegler kennen sich seit Kindertagen. Neben ihrer Leidenschaft für den Sport teilen die beiden auch eine Vorliebe für das Grillen. Das einzige, was ihnen dabei bislang fehlte: Eine gesunde Wurst aus hochwertigem Fleisch und mit geringem Fettanteil. Mit Grillido soll sich das ändern. In der "Höhle der Löwen" erhoffen sie sich 100.000 Euro. Dafür bieten sie fünf Prozent Firmenanteile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Höhle der Löwen