TLC 22:10 bis 23:15 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Gefährliches Abenteuer USA 2016 Merken Während einer Immobilien-Auktion schleichen sich Michael und Ashley in die angrenzende Scheune, um etwas Zeit für sich zu haben. In der dämmrigen Umgebung wird Ashley abenteuerlustig und klettert auf einen hoch aufgeschichteten Heuballen, der anfängt, gefährlich zu schwanken. Michael folgt ihr zum rustikalen Schäferstündchen, doch in der Hitze des Gefechts bricht die wackelige Konstruktion zusammen. Was nun folgt, ist alles andere als erotisch. Außerdem in dieser Folge von "Mein peinlicher Sex-Unfall": riskante Liebesspiele mit einem Leuchtstab, der plötzlich verschwunden ist, und großes Rätselraten um blaues Sperma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: RJ Castaneda (Bidder) Robert Esser (Dr. Erick White) Christie Nicholls (Kate) Evan Michael Pinsonnault (Auctioneer) Chrissy Sackel (Liza) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Mitch Marcus