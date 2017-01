TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Doppelhochzeit mit Hindernissen USA 2016 Merken Die Romani-Cousinen Stefanie und Amber aus Maryland halten sich an ihre Traditionen. Die jungen Frauen sind stolz darauf, Gypsys zu sein, nur die strenge Trennung vom männlichen Geschlecht und die Ausgehverbote sind ihnen lästig. Doch das ändert sich demnächst: Die Cousinen werden heiraten und zwar gemeinsam auf einer Doppelhochzeit. Geplant ist die größte und unglaublichste Gypsy-Party aller Zeiten! Und ihre zukünftigen Gatten Mike und Dustin wissen auch, was ihre Frauen erwarten: Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, werden die Krallen ausgefahren. Ihre Doppelhochzeit sorgt allerdings für eine handfeste Familienfehde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding