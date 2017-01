ZDF 23:05 bis 00:35 Thriller Die zwei Gesichter des Januars USA, GB, F 2014 Nach einer Vorlage von Patricia Highsmith 2017-01-17 01:05 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1962. Der Amerikaner Rydal schlägt sich in Athen als Fremdenführer durchs Leben. Als er das wohlhabende Ehepaar Chester und Colette kennenlernt, ist er fasziniert von ihrer mondänen Lebensweise. Bald bringt ihn die Bekanntschaft jedoch in ziemliche Schwierigkeiten. Denn Chester und Colette entpuppen sich als kriminelles Duo ohne Skrupel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Dunst (Colette MacFarland) Viggo Mortensen (Chester MacFarland) Oscar Isaac (Rydal) Daisy Bevan (Lauren) David Warshofsky (Paul Vittorio) Yigit Özsener (Yahya) Omiros Poulakis (Nikos) Originaltitel: The Two Faces of January Regie: Hossein Amini Drehbuch: Hossein Amini Kamera: Marcel Zyskind Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12