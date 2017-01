Anna Sacher (Ursula Strauss) ist verwitwet mit drei Kindern. Das legendäre Hotel in Wien soll verkauft werden, eine Frau darf den Betrieb nicht alleine führen. Während Anna um ihre Existenz kämpft, kreuzen sich in ihrem Haus die Schicksale der von Traunsteins und der Aderholds … Affären und Dekadenz: Der Zweiteiler macht das berühmte Hotel zum Schauplatz eines prächtig bebilderten Gesellschaftsdramas. Im Anschluss gibt es eine Doku. Teil 2: am Mittwoch. In Google-Kalender eintragen