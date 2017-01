ZDF neo 23:25 bis 00:55 Krimi Arne Dahl: Falsche Opfer S 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Holland ist ein schwedisches Auto mit drei Insassen explodiert. Der verwendete Sprengstoff weist auf die Eskadron-Gang hin. Diese ist auf Drogenhandel und Kunstraub spezialisiert. Das A-Team erfährt, dass eines der Opfer, Karsten Mollström, als Undercover-Agent in Schweden gearbeitet hat. Er sollte den Drogenboss Billinger observieren. Der versteckt seine wahren Einnahmequellen hinter Nobel-Restaurants. Steckt Billinger hinter den Morden? Unterdessen erfahren Sonja und ihr Freund Jovan, beide Kellner im Restaurant Goose in Stockholm, dass es zu einer größeren finanziellen Transaktion kommen soll, angeblich, um einen Miró zu erstehen. Sonja entscheidet spontan, das Geld an sich zu nehmen, und flieht mit Jovan. Billinger, der zunächst nicht weiß, wer ihn bestohlen hat, gerät dadurch in enorme Schwierigkeiten. Sein Restaurant fliegt in die Luft. Es stellt sich heraus, dass derselbe Sprengstoff wie im ersten Fall verwendet wurde. Schwer verletzt kommt Billingers Bruder Sverker ins Krankenhaus. Billinger stellt ihn zur Rede und erfährt, dass offensichtlich Sonja, seine Tochter, mit dem Geld geflohen ist. Zur gleichen Zeit ermittelt Sara Svenhagen, die beim Reichskriminalamt in der Abteilung für Pädophilie gelandet ist, gegen einen Kinderporno-Ring. Sie stößt zum A-Team, als sie einen Täter im Internet aufspürt, der mit seinem Profil auch in Verbindung zum Fall der Kollegen gesehen werden kann. Jorge Chavez, der das Versteck der Eskadron-Gang in einem Hotelzimmer in Stockholm entdeckt hat, ermittelt auf eigene Faust und begibt sich dadurch in große Gefahr. Er wird überwältigt und angeschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvidsson (Kerstin Holm) Irene Lindh (Jenny Hultin) Claes Ljungmark (Viggo Norlander) Shanti Roney (Paul Hjelm) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Matias Varela (Jorge Chavez) Frida Hallgren (Cilla Hjelm) Originaltitel: Arne Dahl: Upp till toppen av berget (1) Regie: Jörgen Bergmark Kamera: Ellen Kugelberg Musik: Niko Röhlcke Altersempfehlung: ab 16