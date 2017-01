ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Blick in den Schrecken GB 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Angeblich können einige Bewohner von Midsomer Mere in die Zukunft sehen. Max Ransom will dieser Gabe auf den Grund gehen. Als es einen Toten gibt, beginnt Inspector Barnaby zu ermitteln. Um zu erforschen, ob es tatsächlich möglich ist, in die Zukunft zu sehen, unterwirft Max seinen Bruder John quälenden Hirn-Untersuchungen. Bei einer Schlägerei mit dem Wirt Ben stirbt John - aber nicht an Schlägen, sondern an den Spätfolgen der Experimente. Der Vater der Brüder nimmt den Tod seines Ältesten ungerührt zur Kenntnis. Dann wird er ermordet. Wertvolle Aufschlüsse erhalten Inspector Barnaby und Sergeant Scott von dem neuen Reverend des Dorfes, Preaching Pete. Er will die Gemeinde vom wichtigtuerischen Hokuspokus um das "Zweite Gesicht" abbringen und wieder in die weitgehend leere Kirche zurückführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) John Hopkins (Sergeant Dan Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. George Bullard) Laura Howard (Cully Barnaby) Will Keen (Pete Kubatski) Sean Chapman (Jimmy Kirby) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Tony Etchells Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12