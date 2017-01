Carrie, Charlotte, Samantha und Miranda durchleben eine sexlose Zeit: Miranda ist seit drei Wochen solo; Charlottes Freund Kevin war früher geradezu sexbesessen, doch Psychopharmaka haben ihn davon befreit; Samanthas Yoga-Lehrer Siddharta lebt seit Jahren zölibatär - und nun will sie diese Erfahrung teilen. Währenddessen können sich Carrie und Mr. Big in Gegenwart des anderen entspannen und - möglicherweise zu sehr - gehen lassen ... In Google-Kalender eintragen