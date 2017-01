sixx 20:15 bis 21:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Durch den Schmerz hindurch USA 2016 2017-01-16 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Meredith nimmt Will mit nach Hause - doch am nächsten Morgen wirft sie ihn Hals über Kopf raus. Sie ist mit den Nerven am Ende, rückt aber nicht damit raus, was vorgefallen ist. In der Klinik wird unter anderem Callies Tochter Sofia eingeliefert. Sie hat nur eine leichte Kopfverletzung, doch da Callie im OP ist, muss Penny die Kleine versorgen. Indes trifft Jacksons Mutter ein und sucht das Gespräch mit April - vordergründig ist sie um die schwangere Ex-Frau ihres Sohnes bemüht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Scott Elrod (Major Will Thorpe) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Andy Reaser Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12