Tele 5 04:09 bis 05:36 Katastrophenfilm White Inferno - Snowboarder am Abgrund CDN 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Schlechte Zeiten für Skisport-Hotelbetreiber Rick. Seine Frau geht fremd, sein Manager liegt täglich betrunken vor dem Skibar-Tresen, und nun drohen auch noch eine Reihe potentieller Lawinenabgänge die letzten Reste seiner ohnehin kargen Besucherzahl zu dezimieren. Als eine Reihe bedrohter Hänge mit kontrollierten Bombenexplosionen gesichert werden sollen, ahnt noch keiner, dass sich eine Gruppe Extrem-Snowboarder in das Gebiet verirrt hat. Rick bekommt alle Hände voll zu tun, Überlebende zu bergen und weiteren Lawinen auszuweichen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ed Marinaro (Rick) Nick Mancuso (Scott) Kirsten Robek (Lauren) Wolf Larson (Alex) Tobias Mehler (Simon) Kirby Morrow (Jake) Miranda Frigon (Tami) Originaltitel: Avalanche Alley Regie: Paul Ziller Drehbuch: Paul Ziller, Elizabeth Sanchez Kamera: David Pelletier Musik: George Blondheim Altersempfehlung: ab 12