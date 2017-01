WDR 22:40 bis 00:40 Drama Die kommenden Tage D 2010 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Ölkrise in Saudi-Arabien befindet sich die Welt im Krieg, die Grundversorgung ist kaum gewährleistet und Lauras Familie, die von Vaterschaftsanzweiflungen innerlich zerrüttet ist, driftet auseinander. Ihre aparte Schwester Cecilia gerät zunehmend in den dubiosen Freundeskreis ihres widerstandsbegeisterten Freundes Konstantin, ihr kleiner Bruder Philip leidet unter der Ehekrise der Eltern und wird von seinen Mitschülern übel gequält. Als nach einem DNA-Test unwiderruflich feststeht, dass Philip denselben Vater hat wie seine Schwestern, macht er sich vom reichen Elternhaus frei und meldet sich bei der Bundeswehr. Ihrem Lebensprinzip "Glück hat, wer daran glaubt" trotz allem treu bleibend, versucht Laura Normalität im Chaos zu wahren, indem sie in der von gewaltbereiten Aktivisten umstellten Staatsbibliothek zu Berlin ihre Dissertation verfasst. Und für einen Moment lang wird ihre Zuversicht tatsächlich belohnt: Sie verliebt sich in Hans, einen schüchternen Juristen und Hobby-Ornithologen, kann sich endlich von Cecilia und Konstantin lösen und wird obendrein schwanger. Ungeachtet der globalen Krise und des zunehmend bedrohlichen Alltags wollen die beiden das Kind bekommen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Lauras Schwangerschaft ist in Gefahr, Konstantin wirbt um sie, Cecilia ist wie ausgewechselt und plötzlich steht der Verfassungsschutz vor der Tür. "Die kommenden Tage" ist trotz gesellschaftspolitischem Gehalt ein Liebesdrama, in dem es um Krankheit, Betrug und Irrtum geht. Privates und Politisches sind nicht voneinander zu trennen, jede persönliche Entscheidung ist ein Wagnis auf einem verminten Feld aus Angst. Trotzdem bleibt den Protagonisten auch Hoffnung und Lebensdrang, wodurch die futuristisch beklemmende Atmosphäre bis zuletzt sehr spannend bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernadette Heerwagen (Laura Kuper) Daniel Brühl (Hans Krämer) Johanna Wokalek (Cecilia Kuper) August Diehl (Konstantin Richter) Ernst Stötzner (Walter Kuper) Susanne Lothar (Martha Kuper) Vincent Redetzki (Philip Kuper) Originaltitel: Die kommenden Tage Regie: Lars Kraume Drehbuch: Lars Kraume Kamera: Sonja Rom Musik: Christoph Kaiser, Julian Maas Altersempfehlung: ab 12