WDR 20:15 bis 21:40 Familienfilm Woche für Woche D 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Felix Weingartens Eltern Miriam und Paul trennen sich, einvernehmlich, wie sie nie vergessen zu betonen. Aus Gründen der Fairness entscheiden sie sich, ihren einzigen Sohn gerecht zu teilen: Eine Woche bei der Mutter. Eine Woche beim Vater. Was für seine Eltern zunächst eine salomonische Lösung ist, bedeutet für Felix die totale Orientierungslosigkeit. Während sich seine Familie halbiert, verdoppelt sich seine materielle Existenz. Er lebt einen äußerst kompliziert zu organisierenden Alltag mit zwei Spielzimmern, zwei Betten, zwei Zahnbürsten - aber Felix lebt trotzdem in der Hoffnung, dass ausgerechnet der Streit, den der Alltag "Woche für Woche" - trotz intensiver psychologischer Begleitung von Dr. Theodor Samel - zwischen seinen Eltern auslöst, die Familie wieder zusammenführen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanja Wedhorn (Miriam Weingarten) Hans-Jochen Wagner (Paul Weingarten) Jannis Michel (Felix Weingarten) Ulrich Gebauer (Dr. Theodor Samel) Dominic Boeer (Holger Bartel) Tessa Mittelstaedt (Frau Holzapfel) Anna Görgen (Nike Svensson) Originaltitel: Woche für Woche Regie: Martin Gies Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Thomas Etzold Musik: Andreas Koslik