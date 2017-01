RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben D 2015 16:9 HDTV Merken Kartfahren, klettern, Strandbuggy... Mit Abenteurer Konny wird es bekanntlich nie langweilig! Auf der letzten Etappe ihrer Reise mit dem geliebten Familien-Schlachtschiff ist bei den Reimanns Action angesagt: Konny bittet seine Familie zum Kart-Rennen ins norddeutsche Bispingen, wo die Reifen zum Glühen gebracht werden. Raus aus den Karts - rein in den Bus! Im nahe gelegenen Hamburg verabschieden sich Konny und Manu von Janina und Jason und setzen die Reise zu zweit fort: Weiter geht's Richtung Norden. Auf der dänischen Wattenmeerinsel Rømø brettern Konny und sein "Engelchen" in einem Strandbuggy mit Vollgas durchs Watt. Doch damit nicht genug: Konny ist nicht nur im Geschwindigkeitsrausch, er will auch seine Höhentauglichkeit unter Beweis stellen. Und so geht es auf der Ostseeinsel Fehmarn beim Klettern hoch hinaus. Zwischen Schutzhelmen und Klettergurten hat Manu noch eine ganz andere Aufgabe: Die Planung der Überraschungsparty zu Konnys 60. Geburtstag. Denn der soll gebührend gefeiert werden - und zwar ohne, dass der Jubilar im Vorfeld etwas davon mitbekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben