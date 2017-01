RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2015 16:9 HDTV Merken Curaçao! Normalerweise machen Millionäre hier Urlaub - Carmen nicht! Die ist nämlich zum Arbeiten da. Sie dreht ihr Musikvideo mit Rapper Kay One und hat sich dafür sogar eine Visagistin geleistet. Der Videodreh ist aber nicht das einzige Highlight bei den Geissens. Denn es ist wieder soweit! Der nächste Schatz kommt unters Volk. Diesmal wird die Truhe besonders raffiniert versteckt und Davina kümmert sich darum, dass die teure Überraschung nicht zu einfach zu bergen ist. Am nächsten Tag macht die Crew schon mal Klarschiff für die Weiterfahrt zur dritten "ABC-Insel": Aruba. Wenn die Geissens schon mal in der Karibik eine Kreuzfahrt machen, dann wird keine Insel ausgelassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!