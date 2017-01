ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie The Big Bang Theory Tränen am Valentinstag USA 2016 2017-01-16 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist Valentinstag, und Raj hat kurz vorher Emily abserviert. Nun heult er sich bei Amy und Sheldon aus - während die beiden mit ihrer ersten Live-Sendung von "Spaß mit Flaggen" online sind ... Auch für den Rest der Clique verläuft der Tag der Liebenden nicht nach Plan: Penny und Leonard fühlen sich plötzlich ziemlich alt, und Bernadette und Howard müssen ein Kaninchen wiederbeleben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Eric Kaplan, Jeremy Howe Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6