ProSieben 20:15 bis 20:45 Comedyserie The Big Bang Theory Das künstliche Koffein-Problem USA 2016 2017-01-16 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon treibt Howard und Leonard in den Wahnsinn: Er bildet sich ein, nach dem Genuss eines Energy-Drinks koffeinsüchtig zu sein. Und das nur, weil der Zeitdruck beim Gyroskop-Projekt immens ist und Sheldon unter Schlafmangel leidet. Der Rest der Clique vertreibt sich miteinander die Zeit und macht ganz neue Erfahrungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Maria Ferrari, Jeremy Howe Kamera: Steven V. Silver