N24 Doku 21:10 bis 22:05 Reportage Kein Entkommen - Russlands modernster Knast D 2011 Merken In der Haftanstalt IK6 im Ural, genannt "Schwarzer Delphin", sind über 600 Schwerverbrecher inhaftiert. In Russlands erstem Gefängnis nach westeuropäischem Standard ist es zwar sauber, aber die Gangart ist äußerst hart. N24-Korrespondent Christoph Wanner gibt einen Einblick in die Welt hinter russischen Gittern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kein Entkommen - Russlands modernster Knast