RBB 22:15 bis 23:55 Krimi Polizeiruf 110 Der Tod des Pelikan DDR 1990 Herbert Bachmann hat seine Frau Gerda verlassen, sie leben in Scheidung. Nach einer heftigen Auseiandersetzung um das Sorgerecht für das Kind verlässt Herbert die Wohnung im betrunkenen Zustand. Wenig später kommt er völlig verzweifelt zurück. Er gesteht Gerda, dass er einen Mann überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen hat. Er bittet Gerda um Hilfe und verspricht, die Sorgerechtsklage zurückzuziehen, wenn sie ihm ein Alibi für diese Nacht liefert. Gerda, die ihren Sohn über alles liebt, geht auf diesen Vorschlag ein. Die beiden kommen sich wieder näher. Doch dann geschieht Merkwürdiges: Gerda und Herbert erhalten anonyme Drohbriefe. In einem befindet sich das Foto eines Toten. Aber ist das wirklich der Mann, den Herbert überfahren hat? Und wenn ja, wieso fühlt sich Gerda von einem Mann verfolgt, der dem auf dem Foto so verblüffend ähnlich sieht? Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Oberleutnant Grawe) Zsuzsa Nyertes (Gerda Bachmann) Klaus-Peter Thiele (Herbert Bachmann) Franziska Matthus (Marianne) Wolf-Dieter Lingk (Mann mit Hut) Erik S. Klein (Mann im Rollstuhl) Ralf Lehm (Dr. Richard Scheffler) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Rainer Bär Drehbuch: Rainer Bär Kamera: Franz Ritschel Musik: Karl-Ernst Sasse