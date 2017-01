RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Hexentanz D 2003 20 40 60 80 100 Merken Gleich zwei Morde beschäftigen Charlotte Lindholm diesmal. Denn der erschlagen in seinem Haus aufgefundene Werner Hellmann war ein rechtskräftig verurteilter Mörder. Aufgrund von Zeugenaussagen wurde ihm der Tod seiner Frau Anna angelastet. Nach Verbüßung der Haftstrafe tauchte er wieder im Heimatdorf auf. Was trieb Hellmann, der stets seine Unschuld beteuert hatte, zurück? Mitten in Charlottes Ermittlungen platzt Hellmanns Tochter Kirsten, die über Jahre jeden Kontakt zu ihrem Vater verweigert hatte. Von Kirsten erfährt Charlotte, dass deren verstorbene Mutter, Anna Hellmann, wegen ihrer freizügigen Hippieattitüden bei den Einheimischen verschrien war. An dieser Einschätzung scheint sich nichts geändert zu haben. Die damaligen Zeugen wie der Gastwirt Matthias Bergstedt, die Kassiererin Lisbeth Struck und ihre geistig verwirrte Schwester Erika können oder wollen sich gegenüber der Kommissarin nicht mehr erinnern. Und am Abend des Mordes an Werner Hellmann haben angeblich alle Dörfler geholfen, das brennende Haus Erikas zu löschen. Doch bald bröckeln einige der Alibis. Die Situation eskaliert, als Kirsten bei der Beerdigung ihres Vaters ankündigt, den Mörder ihrer Eltern zur Strecke bringen zu wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) Ingo Naujoks (Martin Felser) Manfred Möck (Wolfgang Struck) Michael Kind (Matthias Bergstedt) Wolfgang Packhäuser (Werner Hellmann) Monika Hansen (Erika Hinrichs) Karl Kranzkowski (Thorsten Grote) Originaltitel: Tatort Regie: René Heisig Drehbuch: Markus Stromiedel Kamera: Hanno Lentz Musik: Hinrich Dageför, Frank Wulff, Stefan Wulff Altersempfehlung: ab 14