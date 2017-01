kabel eins 22:25 bis 00:05 Actionfilm First Strike - Jackie Chans Erstschlag HK, USA 1996 2017-01-16 02:05 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte sich Supercop Jackie aus Hongkong nach seinem Observierungsjob in der winterlichen Ukraine etwas Ruhe gönnen. Doch daraus wird nichts, denn auf der Suche nach einer Kontaktfrau kommt Jackie einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur: Terroristen ist es gelungen, einen Atomsprengkopf zu stehlen. Mit diesem planen sie Erpressungen im ganz großen Stil ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Jackie Chan Ka Kui) Jackson Liu (Jackson Tsui) Annie Wu (Annie Tsui) Bill Tung (Onkel Bill) Yuri Petrov (Col. Gregor Yegorov) Nonna Grishaeva (Natasha) John Eaves (Mark) Originaltitel: Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo Regie: Stanley Tong Drehbuch: Greg Mellott, Elliot Tong, Stanley Tong, Nick Tramontane Kamera: Jingle Ma Musik: J. Peter Robinson, Nathan Wang Altersempfehlung: ab 12

