Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Identitätsverlust USA 2012 2017-01-16 04:50 16:9 HDTV Merken Luzifer treibt Sam an den Rand des Wahnsinns. Er quält ihn mit Schlafentzug, bis er fast durchdreht und einen Verkehrsunfall verursacht. Daraufhin landet er in einer Nervenklinik. Dean versucht verzweifelt, seinen Bruder zu retten. Er bittet Bobbys Bekannte um Hilfe, und einer von ihnen teilt ihm schließlich den Namen einer Person mit, die heilende Kräfte besitzt. Als er dem Heiler gegenübersteht, traut er seinen Augen kaum ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Pellegrino (Lucifer) Rachel Miner (Meg) Bill Dow (Doctor Kadinsky) Kacey Rohl (Marin) Originaltitel: Supernatural Regie: Robert Singer Drehbuch: Sera Gamble Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12