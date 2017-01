Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Elementary Folge: 99 Der nackte Zeuge USA 2016 2017-01-16 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Wald wird ein Nudist erschossen weil er in einer abgelegenen Hütte etwas sah, was er nicht sehen sollte: Beth Stone, die vor kurzem entführt wurde. Ihr Mann Aaron wird erpresst. Allerdings haben sich die Stones mit ihrer Firma hoch verschuldet. Doch jemand hat einen cleveren Weg gefunden, um einen Investor zu gewinnen. Allerdings würde dieser besagte Jemand nicht von dem Finanzsegen profitieren - ein gutes Motiv für eine Erpressung, wie es scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) Gideon Glick (Dennis Karig) Kim Director (Beth Stone) Curtiss Cook (Detective Sybert) Originaltitel: Elementary Regie: Alex Chapple Drehbuch: Jason Tracey Kamera: Tom Houghton Musik: Sean Callery