Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Navy CIS Folge: 312 Der Whistleblower USA 2016 2017-01-16 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jemand hat Petty Officer Kelly Ristow entführt und in einen Keller gesperrt. Allerdings gelingt ihr die Flucht und sie fährt zum Flughafen, wo sie ihren Mann Chris treffen soll. Der Plan ist, das Land zu verlassen. Doch Chris taucht nicht auf. Wie sich herausstellt, wurde der Geschäftsführer einer Briefkastenfirma ermordet. Er soll das Firmenvermögen veruntreut haben. Gibbs und sein Team ermitteln und finden heraus, dass der erste Eindruck in diesem Fall gehörig täuscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Wilmer Valderrama (Nick Torres) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Brendan Fehily Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16