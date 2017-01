RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Hahn im Korb D 1999 Stereo Merken Walter will sich um jeden Preis mit Vivi versöhnen und zieht ihren verwegenen Plan ohne Zögern durch: Walters Bruder Andreas, der ihr zum Verwechseln ähnlich sieht und ihr noch einen Gefallen schuldet, soll für einige Tage ihren Platz in Reutlitz einnehmen. Nach Kleidertausch und dem Ankleben eines falschen Schnurrbarts im Besucherraum läuft alles weitere zunächst problemlos - Walter verlässt Reutlitz unerkannt und Andreas wird von Ilse und Mutz, die eingeweiht sind, unter die Fittiche genommen. Doch schon bald kommt es im Knast zu heiklen Situationen. Nicht allein die geforderten Sex-Telefonate und das Lesbendasein machen Andreas zu schaffen, sondern auch das Rauchen und die für Walter typische Schlampigkeit stellen für ihn unüberwindbare Hindernisse dar. So bleibt es nicht aus, dass sowohl Jutta als auch die Gefängnisinsassinnen wegen der Veränderungen, die mit Walter vor sich gegangen zu sein scheinen, überaus misstrauisch werden. Unterdessen wartet Walter in Andreas' Cadillac vor Vivis Haus. Sie will ihr zum Geburtstag gratulieren und sie vor allem um Verzeihung bitten. Doch Vivi lässt sich auf kein Gespräch ein. Erst als Walter eine ganze Nacht und einen Tag vor Vivis Haus gewartet hat, wird Vivi weich. Die beiden versöhnen sich miteinander, und Walter kehrt glücklich nach Reutlitz zurück. Doch leider klappt der Rollentausch mit ihrem Bruder - dank Uschis misstrauischer Aufmerksamkeit - diesmal nicht so reibungslos wie erhofft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Roger Wielgus Drehbuch: Joachim Kosack