Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Bad Bank USA 2010 Stereo HDTV Cal Lightman hat Besuch von der Anwältin eines Verlages. Er hatte vor zwei Jahren dem Verlag vertraglich zugesichert, ein Buch über seine Begabung, das Erkennen und Interpretieren der menschlichen Gesichtsmimiken, zu schreiben. Nun fordert der Verlag das Manuskript ein, denn schließlich wurde der Lightman Group vorab eine stattliche Summe Geld gezahlt. Cal steckt in einem Dilemma, denn für ihn gestaltet sich das Schreiben eines Buches wesentlich schwieriger als gedacht. Währendessen sucht Eli nach einem Nachfolger, denn er hat es satt, ständig Cals Launen ausgesetzt zu sein und will kündigen. Ein Ersatz scheint auch schnell gefunden: Die gehörlose Sarah scheint wie geschaffen für seinen Job. Doch müssen die Angestellten der Lightman Group nun tatsächlich Abschied von Eli nehmen? Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Monica Raymund (Ria Torres) Brendan Hines (Eli Loker) Monique Curnen (Det. Sharon Wallowski) Shoshanna Stern (Sarah) Shawn Doyle (Mike Salinger) Originaltitel: Lie to Me Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: Samuel Baum, Alexander Cary Altersempfehlung: ab 12