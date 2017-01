RTL Passion 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Krieg und Frieden Das Duell GB 2016 2017-01-16 23:10 Merken Pierre Besuchow duelliert sich mit Fedja Dolochow, weil er ein Verhältnis mit seiner Frau Helene hat. Pierre hat keine Duell-Erfahrung, kann aber die Konfrontation mit Glück für sich entscheiden. Nikolai Rostow kümmert sich um den schwer verletzten Dolochow, unterstützt dessen Eltern und gewährt ihm ein Obdach. Nikolais Schwester Natascha beobachtet missbilligend, wie Dolochow ihrer Cousine Sonia Avancen macht, obwohl Sonia in Nikolai verliebt ist. Als Sonia einen Antrag Dolochows ablehnt, verlässt dieser wütend das Haus. Nikolai trifft Dolochow anlässlich dessen Einladung zu einem Herrenabend wieder und lässt sich - wider besseren Wissens - mit ihm auf ein Glücksspiel ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Norton (Andrej Bolkonski) Lily James (Natascha Rostowa) Gillian Anderson (Anna Pavlovna Scherer) Mathieu Kassovitz (Napoleon Bonaparte) Paul Dano (Pierre Besuchow) Jim Broadbent (Prinz Nikolai Bolkonski) Stephen Rea (Prinz Vassily Kuragin) Originaltitel: War and Peace Regie: Tom Harper Drehbuch: Andrew Davies Kamera: George Steel Musik: Martin Phipps Altersempfehlung: ab 6