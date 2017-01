Das Erste 20:15 bis 21:00 Dokumentation Auf Leben und Tod Die Arktis GB 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Der zweite Teil der BBC-Doku "Auf Leben und Tod" führt in die Arktis. Kein Ort verändert sich über die Jahreszeiten dramatischer als die Arktis und stellt Jäger wie Polarfuchs, Eisbär und Polarwolf vor Herausforderungen. Das Jahr ist für die Raubtiere voller Entbehrungen, nur gelegentlich bietet ein kurzes Zeitfenster einfachere Jagdmöglichkeiten und damit bessere Überlebenschancen. Nicht nur das Wetter verändert sich, sondern auch der gesamte Lebensraum. – 3. Teil: 23.1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Hunt Regie: Alastair Fothergill