Syfy 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Dominion Die schmale Pforte USA 2015 Stereo 16:9 Alex (Christopher Egan) sucht in der Zufluchtsstätte nach Julians (Simon Merrells) Schlüssel, in der Hoffnung, mit ihm ein Bündnis mit den Herrschern von New Delphi eingehen zu können. Unterdessen begreift Michael (Tom Wisdom), welches Opfer von Laurel (Olivia Mace) verlangt wird, um die Stadt zu retten. Claire (Roxanne McKee) bittet einen alten Bekannten um Hilfe, nachdem es Zoe (Christina Chong) gelungen ist, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Roxanne McKee (Claire Riesen) Tom Wisdom (Michael) Luke Allen-Gale (William Whele) Anthony Head (David Whele) Carl Beukes (Gabriel) Kim Engelbrecht (Sgt. Noma Walker) Originaltitel: Dominion Regie: Oz Scott Drehbuch: Rebecca Kirsch, Peter Schink, Scott Stewart, Katie Gruel, Jerry Shandy Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16