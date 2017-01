Kabel1 Doku 20:15 bis 22:05 Abenteuerfilm Shackleton GB 2002 2017-01-19 22:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit der Zusammenstellung einer Mannschaft und der Suche nach einem geeigneten Schiff beschäftigt, muss Shakelton sich zugleich seinem Privatleben und den Problemen mit Bruder, Gattin und Geliebten stellen. Schiff und Mannschaft nehmen schließlich Kurs nach Süden, machen einen Zwischenstopp in Argentinien und South Georgia, bevor das Weddell-Meer erreicht wird. Als die Temperatur absinkt, wird die "Endurance" vom Packeis eingeschlossen, und die Mannschaft muss monatelang in der Dunkelheit leben. Ob Schiff und Mannschaft gerettet werden können, ist ungewiss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Ernest Shackleton) Lorcan Cranitch (Wild) Mark McGann (Crean) Nicholas Rowe (Orde-Lees) John Grillo (Franks) Paul Humpoletz (Man in Audience) Phoebe Nicholls (Emily Shackleton) Originaltitel: Shackleton Regie: Charles Sturridge Drehbuch: Charles Sturridge Kamera: Henry Braham Musik: Adrian Johnston