SAT.1 Emotions 23:15 bis 00:00 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 244 D 2012 16:9 HDTV Bernheimer beschließt, die schwangere Shirley zurückzugewinnen. Doch Shirley steht seinen Avancen verhalten gegenüber. Laura bittet ihrer Mutter, eine Therapie zu machen. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden. Daniel fordert seine Eltern auf, wieder einmal eine Krebsvorsorge machen zu lassen. Ein folgenreiches Gespräch, wie sich kurz darauf herausstellt. Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Hubertus Geller (Frank Reitmeier) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern