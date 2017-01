NDR 23:15 bis 00:55 Komödie Fasten auf Italienisch F 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dino Fabrizzi arbeitet in Nizza als Autohändler und wirkt wie das personifizierte Stereotyp eines italienischen Gigolos: Stets gut gekleidet, fein parfümiert und mit teurem Schmuck ausstaffiert fährt er im fabrikneuen Maserati auf der Arbeit vor. Doch das ist alles nur Fassade. Den Wagen hat Dino sich nur geborgt, in Wirklichkeit heißt er Mourad Ben Saoud und ist arabischer und nicht italienischer Abstammung. Weder sein Vorgesetzter noch seine Freundin Hélène wissen von diesem Doppelleben, das Mourad vor Jahren gewählt hatte, um antiarabischen Ressentiments aus dem Weg zu gehen. Als Mourad fand er nur schlecht bezahlte Arbeit und kaum eine Wohnung, als Dino war das alles plötzlich kein Problem mehr. So wurde die Notlüge für Mourad bald zur neuen Identität. Bis auf seine Schwester weiß Mourads Familie nichts von dem Schwindel. Vater und Mutter leben in Marseille und glauben, ihr Sohn würde in Italien arbeiten. Doch dann wird Mourads Vater krank. Er bittet seinen Sohn, ihm zuliebe den Ramadan zu begehen. Mourad, der kein praktizierender Muslim ist, willigt ein. Er ahnt nicht, wie schwer es sein wird, wochenlang regelmäßig zu beten, tagsüber auf Essen und Trinken zu verzichten und zugleich die Rolle als lebenslustiger Gigolo zu spielen. Bald ist der einst souveräne Geschäftsmann ein Nervenbündel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kad Merad (Mourad Ben Saoud, alias Dino Fabrizzi) Roland Giraud (Charles) Valérie Benguigui (Hélène) Philippe Lefebvre (Cyril Landrin) Guillaume Gallienne (Jacques) Sid-Ahmed Agoumi (Mohamed Ben Saoud) Farida Ouchani (Rachida Ben Saoud) Originaltitel: L'Italien Regie: Olivier Baroux Drehbuch: Olivier Baroux, Jean-Paul Bathany, Stéphane Ben Lahcene, Éric Besnard, Nicolas Boukhrief Kamera: Arnaud Stefani Musik: Martin Rappeneau Altersempfehlung: ab 6