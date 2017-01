Disney Channel 22:10 bis 22:40 Comedyserie Die Nanny Privatgeschäfte USA 1993 HDTV Merken Maxwell bereitet ein neues Musical vor und möchten dafür den Star Brock Storm als Hauptdarsteller gewinnen. Bei einem ersten Vorgespräch in Maxwells Haus begegnet Brock Storm auch Fran, die ein großer Fan von ihm ist. Der Star verfällt der attraktiven Nanny mit Haut und Haaren und macht für einen Vertragsabschluss zur Bedingung, dass er Fran als "Zugabe" bekommt. Maxwell hält dies Ansinnen zwar für höchst unmoralisch, lässt sich aber von C.C. überzeugen, dass sich Frans Schwärmerei für den Fernsehstar wunderbar mit den Interessen des Produzenten deckt. Also wird eine Verabredung organisiert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Drehbuch: Fran Drescher , Peter Marc Jacobson Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson