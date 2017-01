Motorvision.TV 20:55 bis 21:45 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Jeremy und Richard haben sich geschworen, auf ihrem perfekten Roadtrip einfach alles wegzulassen, was den britischen Durchschnittsautofahrer auf die Palme bringt: Berufsverkehr, Staus, Radarfallen, Peugeots und James May. Sie sind darum nur zu zweit unterwegs von Venedig nach Pau, dem Ort des allerersten Grand Prix Rennens in der Geschichte der motorisierten Menschheit. Der Weg führt über herrliche Bergstraßen, mörderische Rallye-Etappen, legendäre Rennstrecken und malerische italienische und französische Städte - und natürlich haben die beiden für jede Gelegenheit die passende Motorisierung dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear