Magazin Planet Wissen Wie das Riechen unser Leben beeinflusst D 2016 2017-01-17 Der Duft von Blumen, Früchten oder aber exotischen Gewürzen, all das verdanken wir unserer Nase. Die Vielfalt der kulinarischen Speisen könnten wir ohne unseren Geruchssinn gar nicht schmecken. Denn Gerüche landen ungefiltert als Sinneseindrücke direkt in unserem Gehirn. Und das Riechen beeinflusst unbemerkt sogar noch viel mehr in unserem Leben: Erinnerungen, Emotionen und sogar die Partnerwahl. Prof. Hanns Hatt entdeckte, dass sogar Spermien den Weg zur Eizelle durch ihren Geruchssinn finden. Der renommierte Geruchsforscher untersucht heute das Heilen mit Gerüchen im medizinischen Bereich und sieht hier große Chancen für die Zukunft. Doch wie funktioniert unser Geruchssinn? Wie reagieren wir auf unterschiedliche Düfte? Frank Rittler analysiert und kreiert weltweit Düfte. Der Pafümeur ist sich sicher, dass es niemals ein Parfüm geben wird, das allen gefällt. Moderation: Jo Hiller