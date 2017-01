SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 84 Ein todsicherer Tipp D, A 2001 2017-01-22 13:35 16:9 Dolby Digital Merken Die hübsche Marion finanziert sich ihr Studium als Edelnutte. Von einem Freier erfährt sie Firmeninterna, die sie auf dem Aktienmarkt gewinnbringend ausnutzen will. In ihrem Übermut erzählt Marion ihrem Stammkunden Gottfried Neumann davon - wenig später ist sie tot. Auch Bordellinhaberin Eva kennt mittels einer Abhöranlage die Informationen und will mit den Aktien verdienen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Max Volkert Martens (Gottfried Neumann) Thomas Clemens (Sven Weber) Monika Finotti (Eva Kowalski) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerald Liegel Musik: Péter Wolf Altersempfehlung: ab 12